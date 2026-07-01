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« La voix qui fait battre le silence »

Chaque concert de Sílvia Pérez Cruz se vit comme un temps suspendu. Sa voix, d’une liberté totale, circule entre les musiques populaires, le flamenco, le jazz et les chants d’Amérique latine avec une grâce instinctive. Rien n’y est démonstratif, tout y est habité. Sur scène, elle chante comme on respire, avec une intensité douce. Star en Espagne et aujourd’hui acclamée partout dans le monde, l’artiste trace un chemin singulier, hors format. Ses chansons, intimes et universelles, parlent du temps qui passe, des liens, de la perte et de la joie retrouvée. Dans la lignée de ce répertoire envoûtant, son dernier album s’offre comme un concentré d’émotions. Il ne reste plus qu’à se laisser porter, au cœur du Jardin des Tuileries, par la beauté magnétique de cette artiste d’exception.

En partenariat avec Les Étés du Louvre

Un concert de Sílvia Pérez Cruz dans le cadre du Festival Paris l’été

Le dimanche 19 juillet 2026

de 19h00 à 20h45

payant

Tarif Tuileries A

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-19T23:45:00+02:00

Date(s) : 2026-07-19T19:00:00+02:00_2026-07-19T20:45:00+02:00



https://www.parislete.fr/fr/le-programme/silvia-perez-cruz



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