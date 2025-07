SIMRIT – LE TRIANON Paris

SIMRIT – LE TRIANON Paris samedi 13 septembre 2025 .

SIMRIT Début : 2025-09-13 à 20:00. Tarif : – euros.

CARTEL CONCERTS PRÉSENTE : SIMRITCartel Concerts, en collaboration avec friendsandfamily.life, présente SIMRIT en concert le samedi 13 septembre 2025 pour une date unique en France au Trianon à Paris.Transcendant les genres par un mélange d’instruments et d’héritages, l’expérience SIMRIT s’articule autour de la chanteuse et auteure-compositrice Simrit, d’origine crétoise et nord-africaine.La musique folklorique traditionnelle issue des racines de Simrit, le Neo-Soul, le Jazz, le Roots Reggae, les chants du monde, ainsi que des influences telles que les Grateful Dead et la Motown ont profondément marqué le développement de son style unique.La musique de SIMRIT est reconnue pour son effet apaisant… avec des grooves hypnotiques et profonds, imprégnés d’une beauté envoûtante, d’une certaine intensité et d’une atmosphère qui défie l’esprit.Les billets seront disponibles à la vente jeudi 19 juin à 10h

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75