SINCLAIR – LA LAITERIE Strasbourg

SINCLAIR Début : 2026-11-05 à 19:30. Tarif : – euros.

2025 marque le grand retour de Sinclair. L’artiste remonte sur scène avec un projet live inédit, porté par un tout nouveau groupe, mêlant ses derniers titres à ses morceaux emblématiques. Un retour scénique fort, qui s’accompagne de la sortie de son Best Of Studio (disponible depuis le 27 juin 2025) retraçant plus de 30 ans de carrière. La tournée se prolonge en 2026, portée par l’engouement du public !Le funk reste au coeur de son ADN musical, mais s’exprime aujourd’hui dans un univers éclectique et singulier. Entre sobriété et audacedes arrangements, Sinclair propose un show énergique, mature et profondément groovy, porté par une voix toujours plus maîtrisée.Soutenu par ses 5 musiciens, Sinclair a fait vibrer les scènes estivales cet été, et entame sa tournée à partir du 11 octobre 2025, avec un passage à La Laiterie le 05 novembre 2026.© Agence-Blindfold

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67