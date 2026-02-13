S’informer avant de se former – BPREA Productions animales et végétales, ÉFEA La Roche-sur-Yon (85), La Roche-sur-Yon
S’informer avant de se former – BPREA Productions animales et végétales, ÉFEA La Roche-sur-Yon (85), La Roche-sur-Yon mardi 28 avril 2026.
S’informer avant de se former – BPREA Productions animales et végétales 28 avril – 5 novembre ÉFEA La Roche-sur-Yon (85) Vendée
Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T10:00:00+02:00 – 2026-04-28T12:00:00+02:00
Fin : 2026-11-05T10:00:00+01:00 – 2026-11-05T12:00:00+01:00
Venez nous rencontrer
Pour en savoir plus, venez nous rencontrer lors d’une information collective à la ÉFEA La Roche-sur-Yon (85).
Plusieurs dates à noter :
- Mardi 28 avril de 10 h à 12 h
- Jeudi 25 juin de 14 h à 16 h
- Jeudi 23 juillet de 14 h à 16 h
- Lundi 7 septembre de 10 h à 12 h
- Jeudi 8 octobre de 14 h à 16 h
- Jeudi 5 novembre de 10 h à 12 h
Nous vous présenterons la formation Brevet professionnel responsable d’entreprise agricole et nous répondrons à toutes vos questions.
BPREA Productions animales et végétales
- 10 mois de formation
- Du 1er décembre 2026 au 17 septembre 2027
- ÉFEA La Roche-sur-Yon – Chambre d’agriculture de La Roche-sur-Yon (85)
- 100 % du coût de la formation pris en charge pour les demandeurs d’emploi
Lors de la formation, vous apprendrez à :
- Vous situer en tant que professionnel
- Piloter le système de production
- Conduire le processus de production dans l’agroécosystème
- Assurer la gestion technicoéconomique, financière et administrative de l’entreprise
- Valoriser les produits ou services de l’entreprise
- 2 UCARE : mettre en oeuvre une animation dans l’exploitation agricole ; agroéquipement : conduite en sécurité des engins de chantier
En savoir plus sur la formation BPREA Productions animales et végétales
ÉFEA La Roche-sur-Yon (85) 21 bd réaumur, La-Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Pont Morineau Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « formation-insertion@pl.chambagri.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 36 84 08 »}] [{« link »: « https://formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/nos-formations/toute-notre-offre-de-formations/detail-des-formations/bprea-productions-animales-et-vegetales »}]
Envie de devenir responsable d’une entreprise agricole en productions animales et végétales en Vendée ?