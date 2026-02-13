S’informer avant de se former – BPREA Productions animales et végétales, ÉFEA La Roche-sur-Yon (85), La Roche-sur-Yon

S’informer avant de se former – BPREA Productions animales et végétales 28 avril – 5 novembre ÉFEA La Roche-sur-Yon (85) Vendée

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T10:00:00+02:00 – 2026-04-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-11-05T10:00:00+01:00 – 2026-11-05T12:00:00+01:00

Venez nous rencontrer

Pour en savoir plus, venez nous rencontrer lors d’une information collective à la ÉFEA La Roche-sur-Yon (85).

Plusieurs dates à noter :

Mardi 28 avril de 10 h à 12 h

Jeudi 25 juin de 14 h à 16 h

Jeudi 23 juillet de 14 h à 16 h

Lundi 7 septembre de 10 h à 12 h

Jeudi 8 octobre de 14 h à 16 h

Jeudi 5 novembre de 10 h à 12 h

Nous vous présenterons la formation Brevet professionnel responsable d’entreprise agricole et nous répondrons à toutes vos questions.

BPREA Productions animales et végétales

10 mois de formation

Du 1er décembre 2026 au 17 septembre 2027

ÉFEA La Roche-sur-Yon – Chambre d’agriculture de La Roche-sur-Yon (85)

100 % du coût de la formation pris en charge pour les demandeurs d’emploi

Lors de la formation, vous apprendrez à :

Vous situer en tant que professionnel

Piloter le système de production

Conduire le processus de production dans l’agroécosystème

Assurer la gestion technicoéconomique, financière et administrative de l’entreprise

Valoriser les produits ou services de l’entreprise

2 UCARE : mettre en oeuvre une animation dans l’exploitation agricole ; agroéquipement : conduite en sécurité des engins de chantier

En savoir plus sur la formation BPREA Productions animales et végétales

ÉFEA La Roche-sur-Yon (85) 21 bd réaumur, La-Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Pont Morineau Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « formation-insertion@pl.chambagri.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 36 84 08 »}] [{« link »: « https://formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/nos-formations/toute-notre-offre-de-formations/detail-des-formations/bprea-productions-animales-et-vegetales »}]

Envie de devenir responsable d’une entreprise agricole en productions animales et végétales en Vendée ?