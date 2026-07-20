AGENDA · Sireuil
Sireuil en Fête Sireuil
vendredi 18 septembre 2026 · Sireuil
Informations pratiques
Sireuil
Sireuil en Fête
Pont de Sireuil Sireuil Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Trois jours de fête au bord de la Charente !
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Pont de Sireuil Sireuil 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 90 43 95 cdfsireuil@gmail.com
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English :
Three days of fun along the Charente River!
L’événement Sireuil en Fête Sireuil a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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