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AGENDA · Sireuil

Sireuil en Fête Sireuil

vendredi 18 septembre 2026 · Sireuil

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Pont de Sireuil
Ville
16440 Sireuil
Département
Charente
Tarif

Sireuil

Sireuil en Fête

Pont de Sireuil Sireuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-18

Trois jours de fête au bord de la Charente !
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Pont de Sireuil Sireuil 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 90 43 95  cdfsireuil@gmail.com

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English :

Three days of fun along the Charente River!

L’événement Sireuil en Fête Sireuil a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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