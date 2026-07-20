Informations pratiques

Sireuil

Sireuil en Fête

Pont de Sireuil Sireuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Trois jours de fête au bord de la Charente !

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Pont de Sireuil Sireuil 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 90 43 95 cdfsireuil@gmail.com

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English :

Three days of fun along the Charente River!

L’événement Sireuil en Fête Sireuil a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême