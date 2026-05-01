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Sisyphe Boismont

Sisyphe Boismont vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 2 Rue de Mons

Ville : 80230 Boismont

Département : Somme

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Boismont

Sisyphe

2 Rue de Mons Boismont Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Spectacle de rock lettré.
Spectacle de rock lettré.   .

2 Rue de Mons Boismont 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 92 84  boismont.mediatheque@gmail.com

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English :

Literate rock show.

L’événement Sisyphe Boismont a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DE LA BAIE DE SOMME