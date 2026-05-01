Sisyphe Boismont
Sisyphe Boismont vendredi 29 mai 2026.
Boismont
Sisyphe
2 Rue de Mons Boismont Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Spectacle de rock lettré.
Spectacle de rock lettré. .
2 Rue de Mons Boismont 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 92 84 boismont.mediatheque@gmail.com
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English :
Literate rock show.
L’événement Sisyphe Boismont a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DE LA BAIE DE SOMME