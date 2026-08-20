Site des Forges, Site des Forges, Moisdon-la-Rivière

Informations pratiques

Site des Forges Samedi 19 septembre, 14h30 Site des Forges Loire-Atlantique

02 40 28 20 90

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Ancien site de forges industrielles au XVIIème siècle, vous découvrirez un paysage baigné de verdure, l’étang et les édifices ancestraux taillés dans la belle pierre bleue.

Autre élément incontournable du site des forges, la grande halle de stockage du charbon d’hier transformée aujourd’hui en musée.

Samedi 20 septembre : RDV à 14h30 devant le musée des Forges. Profitez d’une visite guidée à 14h30, animée par une guide professionnelle : l’ancien site des forges industrielles n’aura bientôt plus de secrets pour vous.

Site des Forges La Forge Neuve 44520 Moisdon-La-Rivière Moisdon-la-Rivière 44520 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 20 90 http://www.tourisme-chateaubriant.fr

Ancien site de forges industrielles au XVIIème siècle, vous découvrirez un paysage baigné de verdure, l’étang et les édifices ancestraux taillés dans la belle pierre bleue.

CCCD