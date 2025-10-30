SIVAL 2027 : 40e édition anniversaire (49), Parc des expositions d’Angers, Écouflant (49), Écouflant

Informations pratiques

SIVAL 2027 : 40e édition anniversaire (49) 12 – 14 janvier 2027 Parc des expositions d’Angers, Écouflant (49) Maine-et-Loire

Salon réservé aux professionnels – badge visiteur gratuit sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-12T10:00:00+01:00 – 2027-01-12T19:00:00+01:00

Fin : 2027-01-14T10:00:00+01:00 – 2027-01-14T19:00:00+01:00

Venez découvrir nos formations dans les productions végétales et échanger avec notre équipe pédagogique

Les centres de formation EFEA de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire participent au SIVAL 2027, salon international des techniques de productions végétales qui fête cette année sa 40e édition anniversaire au Parc des Expositions d’Angers.

Rendez-vous incontournable des professionnels des productions végétales, le SIVAL couvre une large diversité de thématiques au cœur des préoccupations des producteurs : diversification des productions, productions biologiques, biocontrôle, emploi, formation et enseignement. Un cadre idéal pour venir à la rencontre de l’équipe EFEA et découvrir nos formations agricoles.

Venez nous retrouver sur notre stand pour en savoir plus sur :

Nos formations en productions végétales : BPREA Maraîchage, BPREA Arboriculture, BPREA Vigne et vin, BPREA Productions végétales et animales, CS Produits Fermiers…

Nos formations en viticulture : BPREA Vigne et vin

Toutes nos formations : découvrir l’ensemble de notre offre de formations

Notre équipe sera disponible sur place pour vous informer sur les modalités d’accès, les financements disponibles et les prochaines dates de rentrée.

► Retrouvez toutes nos dates d’informations collectives dans l’agenda EFEA

Contact et informations sur nos formations

Tél. 02 53 57 18 40 – formation-insertion@pl.chambagri.fr

Parc des expositions d’Angers, Écouflant (49) Rte de Paris, 49000 Angers Écouflant 49480 Saint-Sylvain-d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.sival-angers.com/ »}] [{« link »: « https://formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/nos-formations/productions-vegetales »}, {« link »: « https://formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/nos-formations/vignes »}, {« link »: « https://formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/nos-formations/toute-notre-offre-de-formations »}, {« link »: « https://formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/actualites/tout-lagenda »}, {« link »: « mailto:formation-insertion@pl.chambagri.fr »}]

Les centres de formation EFEA de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire seront présents au SIVAL 2027 pour sa 40e édition anniversaire.

© Chambre d’agriculture Pays de la Loire