SIYOTANKA, LE BÂTON QUI CHANTE

Rue Occitanie Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Conte musical mêlant flûtes, guitares et percussions, pour un voyage sonore autour des cultures et de la tolérance. De Annie Ploquin-Rignol.

Siyotanka, le bâton qui chante est un conte musical envoûtant qui invite à un voyage à travers les cultures et les sonorités du monde. Il raconte l’histoire de deux frères envoyés par leur père, un roi en quête de successeur, pour parcourir les continents et rapporter de chaque pays un morceau de bois porteur d’âme et de sens.

Une fois réunis, ces fragments deviennent des instruments messagers, porteurs de rêve, de paix et de tolérance. À travers ce récit, la richesse des flûtes du monde se révèle, reflet de la diversité des peuples qui les créent. Le spectacle mêle avec délicatesse flûtes, guitares et percussions pour composer une fresque sonore sensible et profonde.

Avec les classes de flûtes, guitares et percussions des Conservatoires du Grand Narbonne et de Béziers Méditerranée.

De Annie Ploquin-Rignol.

Réservation obligatoire. .

Rue Occitanie Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36

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English :

A musical tale combining flutes, guitars and percussion, for a sonic journey around cultures and tolerance. By Annie Ploquin-Rignol.

L’événement SIYOTANKA, LE BÂTON QUI CHANTE Servian a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34