LA BELLE HISTOIRE DE COLINE SERREAU

Rue Occitanie Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Un seule-en-scène rare et généreux ! La réalisatrice culte de Trois hommes et un couffin partage avec humour et émotion les coulisses de sa vie d’artiste, entre anecdotes désopilantes et réflexions humanistes.

Accueillez une icône du cinéma et du théâtre français Coline Serreau.

Dans ce spectacle hybride mêlant lectures, vidéos et confidences, la réalisatrice de La Crise et de La Belle Verte nous livre La Belle Histoire de sa vie. Avec l’énergie espiègle qu’on lui connaît, elle revisite son parcours foisonnant de ses premiers écrits d’enfance à ses plus grands succès internationaux.

Entre souvenirs de tournages, rencontres marquantes, ratages savoureux et combats engagés, Coline Serreau se dévoile avec une liberté totale. Un moment suspendu, profondément humain, où le rire et la poésie servent de fil conducteur à une réflexion passionnée sur notre monde. .

Rue Occitanie Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 97 29 billetterie.laparenthese@gmail.com

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English :

A rare and generous one-off! The cult director of Trois hommes et un couffin shares with humor and emotion the behind-the-scenes stories of her life as an artist, between hilarious anecdotes and humanist reflections.

L’événement LA BELLE HISTOIRE DE COLINE SERREAU Servian a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34