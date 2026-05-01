Servian

FÉRIA DE PRINTEMPS

6537 Grand’Rue Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

En mai, Servian vibre au rythme de sa Féria de Printemps, organisée par le Comité des fêtes de Servian & Manade Notre-Dame. Une grande journée festive à ne pas manquer ! Venez nombreux pour partager des moments inoubliables en famille et entre amis !

En mai, Servian vibre au rythme de sa Féria de Printemps, organisée par le Comité des fêtes de Servian & Manade Notre-Dame. Un événement à ne pas manquer !

Au programme

– Spectacle de voltige et de dressage

– Abrivado en piste

– Vache apéro

– Jeux gardians à cheval

– Toro piscine

– DJ Gino pour une ambiance musicale festive

Vous pourrez également profitez d’une paëlla (uniquement sur réservation) et d’une petite restauration sur place.

Venez nombreux pour partager un moment inoubliable, en famille et entre amis ! .

6537 Grand’Rue Servian 34290 Hérault Occitanie +33 6 13 45 08 99 cdf-servian@orange.fr

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English : FÉRIA DE PRINTEMPS

In May, Servian vibrates to the rhythm of its Féria de Printemps, organized by the Comité des fêtes de Servian & Manade Notre-Dame. A festive day not to be missed! Come one, come all to share unforgettable moments with family and friends!

L’événement FÉRIA DE PRINTEMPS Servian a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34