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AGENDA · Cornus

Slam au plateau Cornus

samedi 26 septembre 2026 · Cornus

Slam au plateau Cornus

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Adresse
63 Mas Raynal
Ville
12540 Cornus
Département
Aveyron
Tarif

Cornus

Slam au plateau

63 Mas Raynal Cornus Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Animé par Manà et Manu
18h atelier d’écriture
19h scène ouverte scène acoustique et décomplexée
Buvette sur place
A la Chapelle-Café, dans le jardin et dans le café.

Venez donc à pied depuis les parkings randonneurs avant ou après le hameau avec votre lampe de poche !   .

63 Mas Raynal Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 7 69 44 72 49  icilachapellecafe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hosted by Mané and Manu

L’événement Slam au plateau Cornus a été mis à jour le 2026-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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