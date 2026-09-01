Informations pratiques

Cornus

Slam au plateau

63 Mas Raynal Cornus Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Animé par Manà et Manu

18h atelier d’écriture

19h scène ouverte scène acoustique et décomplexée

Buvette sur place

A la Chapelle-Café, dans le jardin et dans le café.

Venez donc à pied depuis les parkings randonneurs avant ou après le hameau avec votre lampe de poche ! .

63 Mas Raynal Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 7 69 44 72 49 icilachapellecafe@gmail.com

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English :

Hosted by Mané and Manu

L’événement Slam au plateau Cornus a été mis à jour le 2026-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)