Slam au plateau Cornus
samedi 26 septembre 2026 · Cornus
Informations pratiques
Cornus
Slam au plateau
63 Mas Raynal Cornus Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Animé par Manà et Manu
18h atelier d’écriture
19h scène ouverte scène acoustique et décomplexée
Buvette sur place
A la Chapelle-Café, dans le jardin et dans le café.
Venez donc à pied depuis les parkings randonneurs avant ou après le hameau avec votre lampe de poche ! .
63 Mas Raynal Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 7 69 44 72 49 icilachapellecafe@gmail.com
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English :
Hosted by Mané and Manu
L’événement Slam au plateau Cornus a été mis à jour le 2026-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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