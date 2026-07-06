Informations pratiques

Cornus

Spectacles

63 Mas Raynal Cornus Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Heroes et bal boum

16h-20h, à la Chapelle-Café, dans le jardin et dans le café.

Buvette et pizza

Venez donc à pied depuis les parkings randonneurs avant ou après le hameau avec votre lampe de poche ! .

63 Mas Raynal Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 7 69 44 72 49 icilachapellecafe@gmail.com

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English :

Heroes and bal boum

L’événement Spectacles Cornus a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)