AGENDA · Cornus
Spectacles Cornus
dimanche 13 septembre 2026 · Cornus
Informations pratiques
Cornus
Spectacles
63 Mas Raynal Cornus Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Heroes et bal boum
16h-20h, à la Chapelle-Café, dans le jardin et dans le café.
Buvette et pizza
Venez donc à pied depuis les parkings randonneurs avant ou après le hameau avec votre lampe de poche ! .
63 Mas Raynal Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 7 69 44 72 49 icilachapellecafe@gmail.com
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English :
Heroes and bal boum
L’événement Spectacles Cornus a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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