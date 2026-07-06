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AGENDA · Cornus

Spectacles Cornus

dimanche 13 septembre 2026 · Cornus

Spectacles Cornus

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
63 Mas Raynal
Ville
12540 Cornus
Département
Aveyron
Tarif

Cornus

Spectacles

63 Mas Raynal Cornus Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Heroes et bal boum
16h-20h, à la Chapelle-Café, dans le jardin et dans le café.
Buvette et pizza
Venez donc à pied depuis les parkings randonneurs avant ou après le hameau avec votre lampe de poche !   .

63 Mas Raynal Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 7 69 44 72 49  icilachapellecafe@gmail.com

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English :

Heroes and bal boum

L’événement Spectacles Cornus a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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