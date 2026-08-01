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Vide-grenier Cornus

dimanche 16 août 2026 · Cornus

Vide-grenier Cornus

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Ville
12540 Cornus
Département
Aveyron
Tarif

Cornus

Vide-grenier

Cornus Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Venez chiner et peut-être trouver le ou les objets qui vous manquent.
Buvette sur place
08h30-12h30, dans le village de La Bastide des Fonts
Organisé par l’association du Planol   .

Cornus 12540 Aveyron Occitanie   planol12540@gmail.com

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L’événement Vide-grenier Cornus a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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