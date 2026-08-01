AGENDA · Cornus
Vide-grenier Cornus
dimanche 16 août 2026 · Cornus
Informations pratiques
Cornus
Vide-grenier
Cornus Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Venez chiner et peut-être trouver le ou les objets qui vous manquent.
Buvette sur place
08h30-12h30, dans le village de La Bastide des Fonts
Organisé par l’association du Planol .
Cornus 12540 Aveyron Occitanie planol12540@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
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L’événement Vide-grenier Cornus a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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