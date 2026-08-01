Informations pratiques

Cornus

Vide-grenier

Cornus Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Venez chiner et peut-être trouver le ou les objets qui vous manquent.

Buvette sur place

08h30-12h30, dans le village de La Bastide des Fonts

Organisé par l’association du Planol .

Cornus 12540 Aveyron Occitanie planol12540@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

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L’événement Vide-grenier Cornus a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)