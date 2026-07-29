Informations pratiques

Hochfelden

s’Meteor Bierfescht

rue des 4 vents Hochfelden Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11 23:59:00

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-12

Venez passer un moment rafraîchissant autour d’une bière METEOR* lors de la s’METEOR Bierfescht. 1 fête 3 ambiances. Animation musicale tout le week-end ! Boissons et petite restauration sur place.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Venez vivre la fête de la bière de la brasserie METEOR ! Rendez-vous les 11 et 12 septembre, deux soirs de fête au complexe sportif de Hochfelden sous forme de Biergarten. .

rue des 4 vents Hochfelden 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 02 22 44

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English :

Enjoy a refreshing moment over a METEOR* beer at the s’METEOR Bierfescht. 1 party, 3 atmospheres. Musical entertainment all weekend long! Drinks and snacks on site.

Alcohol abuse is dangerous for your health. Drink in moderation.

L’événement s’Meteor Bierfescht Hochfelden a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg