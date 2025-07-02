Smile L’art des Crooners Compiègne

Place Briet d'Aubigny Compiègne

Tarif : 20 – 20 – 26

2026-01-20 20:30:00

2026-01-20

Avis aux friands de jazz, aux siffleurs de grands tubes populaires, aux amoureux des voix de dandy ou encore des timbres graves de cordes cette soirée est pour vous ! L’excellent crooner Hugh Coltman nous entraîne dans l’histoire du jazz vocal, accompagné par le talentueux ensemble Contraste.

Ray Charles, Kurt Weill, Nina Simone, David Bowie et même Led Zeppelin, c’est tout un programme que nous réserve cette formidable soirée. La voix charismatique et captivante du chanteur franco-britannique Hugh Coltman nous invite dans un voyage musical à travers l’héritage des crooners. Double lauréat des Victoires du jazz, il s’impose comme l’interprète idéal pour rendre hommage à ces figures emblématiques.

Mais le dandy n’est pas seul dans cette fabuleuse virée sonore. Reconnu pour sa remarquable maîtrise dans le mélange des genres, l’ensemble Contraste nous enivrera de ses arrangements originaux imprégnés du romantisme des cordes. L’alto d’Arnaud Thorette, la contrebasse d’Alix Merckx et l’énergie jazzistique du piano de Johan Farjot reprennent et revisitent les classiques avec une évidente passion et une émotion palpable.

Une soirée unique, un délice de virtuosité au coeur du jazz, s’adressant autant aux novices qu’aux amateurs du genre. En bref, un joyeux cocktail musical qui fait du bien ! 20 .

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

