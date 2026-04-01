Snarivarius à Ferrassou Château de Ferrassou Saint-Sylvestre-sur-Lot

Saint-Sylvestre-sur-Lot

Snarivarius à Ferrassou

Château de Ferrassou 589 Chemin de Ferrassou Saint-Sylvestre-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 20:30:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Snarivarius est un ensemble à cordes originaire de Dongen, aux Pays-Bas, fondé en 2013.

Il est composé des élèves de David Peijnenborgh (violoniste à l’orchestre d’Amsterdam ‘Le Métropole’) qui dirige également l’ensemble. Les musiciens ont entre 12 et 27 ans.

Le groupe interprète un répertoire varié musique classique, jazz, country, musiques de films et chansons. .

Château de Ferrassou 589 Chemin de Ferrassou Saint-Sylvestre-sur-Lot 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 58 11 63 fonds@ferrassou.fr

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English : Snarivarius à Ferrassou

L’événement Snarivarius à Ferrassou Saint-Sylvestre-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Vallée du Lot et Garonne