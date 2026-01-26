Snow Foot Jeux en extérieur Sur le Front neige Bagnères-de-Bigorre

Snow Foot Jeux en extérieur

Sur le Front neige LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 17:30:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Le SnowFoot revient à La Mongie avec encore plus de fun !

Surprises, activités insolites et plusieurs dates animées par un DJ pour une ambiance givrée. Un rendez-vous sportif, convivial et plein de rires au cœur des montagnes.

.

Sur le Front neige LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SnowFoot returns to La Mongie with even more fun!

Surprises, unusual activities and several dates hosted by a DJ for a frosty atmosphere. It’s a sporting, friendly event full of laughter in the heart of the mountains.

L’événement Snow Foot Jeux en extérieur Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-01-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65