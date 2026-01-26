Snow Foot Jeux en extérieur Sur le Front neige Bagnères-de-Bigorre
Snow Foot Jeux en extérieur Sur le Front neige Bagnères-de-Bigorre mardi 17 février 2026.
Snow Foot Jeux en extérieur
Sur le Front neige LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-17 17:30:00
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Le SnowFoot revient à La Mongie avec encore plus de fun !
Surprises, activités insolites et plusieurs dates animées par un DJ pour une ambiance givrée. Un rendez-vous sportif, convivial et plein de rires au cœur des montagnes.
Sur le Front neige LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71
SnowFoot returns to La Mongie with even more fun!
Surprises, unusual activities and several dates hosted by a DJ for a frosty atmosphere. It’s a sporting, friendly event full of laughter in the heart of the mountains.
L’événement Snow Foot Jeux en extérieur Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-01-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65