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SO GOSPEL EGLISE SAINT GERY – CAMBRAI Cambrai

SO GOSPEL EGLISE SAINT GERY – CAMBRAI Cambrai

SO GOSPEL EGLISE SAINT GERY – CAMBRAI Cambrai mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : EGLISE SAINT GERY - CAMBRAI

Adresse : 8 PLACE FRANÇOIS DE FENELON

Ville : 59400 Cambrai

Département : 59

Début : 2026-07-22

Fin : 2026-07-22

Heure de début : 21:00

SO GOSPEL Début : 2026-07-22 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

EGLISE SAINT GERY – CAMBRAI 8 PLACE FRANÇOIS DE FENELON 59400 Cambrai 59

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