SO GOSPEL EGLISE SAINT GERY – CAMBRAI Cambrai
SO GOSPEL EGLISE SAINT GERY – CAMBRAI Cambrai mercredi 22 juillet 2026.
SO GOSPEL Début : 2026-07-22 à 21:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
EGLISE SAINT GERY – CAMBRAI 8 PLACE FRANÇOIS DE FENELON 59400 Cambrai 59
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