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KERMESSE DE CAMBRAI – PASS 1 JOUR – DIMANCHE PALAIS DES GROTTES Cambrai

KERMESSE DE CAMBRAI – PASS 1 JOUR – DIMANCHE PALAIS DES GROTTES Cambrai

KERMESSE DE CAMBRAI – PASS 1 JOUR – DIMANCHE PALAIS DES GROTTES Cambrai dimanche 4 octobre 2026.

Lieu : PALAIS DES GROTTES

Adresse : BOULEVARD PAUL BEZIN

Ville : 59400 Cambrai

Département : 59

Début : 2026-10-04

Fin : 2026-10-04

Heure de début : 12:00

KERMESSE DE CAMBRAI – PASS 1 JOUR – DIMANCHE Début : 2026-10-04 à 12:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PALAIS DES GROTTES BOULEVARD PAUL BEZIN 59400 Cambrai 59

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