L’exposition à hauteur d’enfant, Musée de Cambrai, Cambrai

Informations pratiques

L’exposition à hauteur d’enfant 19 et 20 septembre Musée de Cambrai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Et si l’architecture médiévale devenait un jeu ? Au fil d’une visite spécialement conçue pour les enfants, pars à la découverte de l’exposition temporaire en manipulant des maquettes et en expérimentant les secrets des bâtisseurs du Moyen Âge. Voûtes, arcs, contreforts… l’architecture n’aura bientôt plus de secrets pour toi !

Musée de Cambrai 15 Rue de l’Epée, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Porte de Paris Nord Hauts-de-France +33327822790 https://www.villedecambrai.com/culture/le-musee-des-beaux-arts Dans le département Archéologie sont évoquées la Préhistoire, l’Antiquité classique (Étrurie, Grèce) et l’époque gallo-romaine dans le Nord de la France. L’époque mérovingienne est représentée essentiellement par des objets provenant de sites des environs de Cambrai. Ce département se termine par une section d’ostéo-archéologie. Le département consacré au Patrimoine de Cambrai permet de découvrir les vestiges d’un patrimoine remarquable, témoin du rayonnement culturel de la cité du XIIe au XVIIIe siècles. Un grand tableau de Van der Meulen évoque un moment capital pour la ville : la prise de Cambrai par Louis XIV, en 1677. Un spectaculaire char de procession de Maubeuge, pièce unique dans les collections françaises. Dans la section beaux-arts, la thématique élargie du corps, celui du modèle, de l’artiste comme celui du spectateur, accompagne la découverte des œuvres et des espaces, du XVIIe siècle au XXe siècles.

Et si l’architecture médiévale devenait un jeu ? Au fil d’une visite spécialement conçue pour les enfants, pars à la découverte de l’exposition temporaire en manipulant des maquettes et en les des du…

© Musée de Cambrai