Visite contemplative : La Merveille des Pays-Bas, Musée de Cambrai, Cambrai

Informations pratiques

Visite contemplative : La Merveille des Pays-Bas 19 et 20 septembre Musée de Cambrai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Nous vous invitons à un voyage contemplatif et méditatif au milieu des statues d’albâtre de l’ancienne cathédrale de Cambrai. Lors d’un moment de pause, immergez-vous au cœur de l’ambiance de La Merveille des Pays-Bas, disparue à la Révolution Française.

Durée : 15 min. Sans réservation

Musée de Cambrai 15 Rue de l’Epée, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Porte de Paris Nord Hauts-de-France +33327822790 https://www.villedecambrai.com/culture/le-musee-des-beaux-arts Dans le département Archéologie sont évoquées la Préhistoire, l’Antiquité classique (Étrurie, Grèce) et l’époque gallo-romaine dans le Nord de la France. L’époque mérovingienne est représentée essentiellement par des objets provenant de sites des environs de Cambrai. Ce département se termine par une section d’ostéo-archéologie. Le département consacré au Patrimoine de Cambrai permet de découvrir les vestiges d’un patrimoine remarquable, témoin du rayonnement culturel de la cité du XIIe au XVIIIe siècles. Un grand tableau de Van der Meulen évoque un moment capital pour la ville : la prise de Cambrai par Louis XIV, en 1677. Un spectaculaire char de procession de Maubeuge, pièce unique dans les collections françaises. Dans la section beaux-arts, la thématique élargie du corps, celui du modèle, de l’artiste comme celui du spectateur, accompagne la découverte des œuvres et des espaces, du XVIIe siècle au XXe siècles.

Nous vous invitons à un voyage contemplatif et méditatif au milieu des statues d’albâtre de l’ancienne cathédrale de Cambrai. Lors d’un moment de pause, immergez-vous au cœur de l’ambiance.

© Musée de Cambrai