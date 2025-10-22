ANALOG SOCIETY – LE 13EME ART Paris

ANALOG SOCIETY Début : 2026-01-10 à 19:00. Tarif : – euros.

ANALOG BUSINESS LTD EN ACCORD AVEC FMC ET INDIGO PRODUCTIONS PRÉSENTENT : ANALOG SOCIETYLe mashup 100 % live – de la soul des sixties aux hits d’aujourd’huiNé dans les clubs underground de Londres, les membres d’Analog Society mélangent les époques et les styles avec une liberté explosive. Ils réinventent l’art du mashup en live, en revisitant, sur scène et en temps réel, les grands titres de la musique populaire des années 60 à aujourd’hui : Daft punk, Nina Simone, David Guetta, Queen, Coldplay, Dua Lipa….Le résultat : un son brut, vivant, en constante évolution.Un hommage vibrant aux classiques du passé, fusionné avec l’énergie du présent.Soul, rock, funk, hip-hop, électro ou pop… Chez Analog Society, les styles s’entrechoquent, se mélangent et se transforment sous les yeux (et les oreilles) du public.

LE 13EME ART PL.D’ITALIE /CENTRE CIAL ITALIE2 75013 Paris 75