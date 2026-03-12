SO GOSPEL rue de l’église Quiberon

SO GOSPEL

rue de l’église Eglise de Quiberon Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

SO GOSPEL

Fondé en 2009 par Mickaël et Laurence MATIAZZI, So Gospel est un groupe né d’un amour profond pour cette musique inspirée qu’est le gospel. Plus de 550 concerts ont été réalisés dans toute la France ainsi qu’à l’étranger. So Gospel se compose de 6 chanteurs, issus des plus grandes chorales de gospel de France. Plusieurs artistes ont chanté avec Steevie Wonder, Amel Bent, Céline Dion, Chimène Dady entre autres. Son message, capable d’éveiller les sentiments et les désirs les plus enfouis de l’âme, est empreint avant tout d’amour, d’espérance et de foi. C’est en mêlant brillamment voix et instruments que So Gospel, Tellement Gospel , exprime son cœur pour cet univers musical. .

rue de l’église Eglise de Quiberon Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 47 80 37 20

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L’événement SO GOSPEL Quiberon a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon