Sofia Belabbes L’Ecrin Talant

Sofia Belabbes

L’Ecrin Esplanade Jacques Anquetil Talant Côte-d’Or

Début : 2027-03-27 20:00:00

fin : 2027-03-27

2027-03-27

Sofia Belabbes en spectacle à Besançon et Talant en mars 2027 avec son tout nouveau spectacle Ketchup Mayo . Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Voyez ce spectacle comme un déjeuner entre potes, dans le fast food du coin, Un moment convivial et agréable.

Au menu cette semaine une heure de rire, de partage et d’anecdotes !

Bref Ça y est le spectacle est là, il est prêt alors venez y goûter ketchup mayo nouvelle version !

Parce qu’elle finit toujours par faire les choses à sa sauce.

Spectacle non accessible au moins de 15 ans. .

