Sofia, Maison Tavel, Genève

Sofia Samedi 30 mai, 18h00 Maison Tavel

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Résumé :

Pour le projet Sofia, conçu en hommage à l’immense compositrice Sofia Gubaïdulina (1931-2025), plusieurs formations de musicien·ne·s s’emparent des espaces domestiques de la Maison Tavel. Ils et elles interprètent une sélection d’œuvres parmi le vaste répertoire de musique de chambre de la compositrice. Curaté spécifiquement pour ce lieu et cette occasion, le choix des pièces permet de multiplier les instants et les espaces d’écoute. La définition de la musique de chambre prend alors tout son sens, en renouant avec le caractère spatial privé de cette musique.

Tout en travaillant main dans la main avec les professeur·e·s de la HEM qui préparent leurs étudiant·e·s pour ce projet, l’Ensemble Vide pense la scénographie et les espaces avec l’envie d’éveiller la curiosité du public de la Nuit des Musées pour des formes d’écoute et de concerts inédits.

Distribution :

Sofia Gubaïdulina (1931-2025, RU) – compositrice

Étudiant·e·s de la Haute École de Musique (HEM) de Genève – interprétation

Maison Tavel Rue du Puits-Saint-Pierre 6, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 37 00 http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/lieux-dexposition/maison-tavel/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/maison-tavel/

Hommage à la compositrice Sofia Gubaïdulina (1931-2025).

©Sofia Gubaidulina Center for Contemporary Music