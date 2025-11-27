SOFIANE ETTAI – SOFIANE ETTAI – LEGERETE – THEATRE A L’OUEST Caen

SOFIANE ETTAI – SOFIANE ETTAI – LEGERETE Début : 2026-11-19 à 21:00. Tarif : – euros.

Dans un monde qui en a tant besoin, Sofiane Ettaï nous fait redécouvrir avec finesse notre quotidien. Tantôt espiègle, souvent piquant mais jamais acide, il ne se contente pas de raconter ses histoires, il les vit avec nous ! 100% rires, 0% vulgarité, jamais lourd. Avec Sofiane la légèreté ne s’affiche pas sur la balance, elle se mesure en éclats de rires, mais attention…il va balancer ! Un spectacle très fin à l’humour certain ! Savoureux tableaux Sud-Ouest Observateur du quotidien Dernières Nouvelles d’Alsace J’aime pas les Arabes, mais lui j’l’aime bien ! Anonyme

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14