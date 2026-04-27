Soiée musique irlandaise Trio Barou Pellen Lombardi Tessy-sur-Vire Tessy-Bocage

Tessy-Bocage

Soiée musique irlandaise Trio Barou Pellen Lombardi

Tessy-sur-Vire 5 Place Jean-Claude Lemoine Tessy-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21 21:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Les trois musiciens se sont rencontrés en 2023 grâce au projet The Kraken Consort, une formation originale réunissant quatre artistes issus des musiques traditionnelles et quatre musiciens et chanteurs classiques. Cette plateforme propose des concerts aux formats variés, du duo au quintet, explorant des répertoires allant des musiques irlandaise et écossaise à la tradition américaine, en passant par la musique classique et baroque.

C’est au sein de ce projet qu’est née la complicité musicale entre Sylvain Barou, Ronan Pellen et David Lombardi. Ensemble, ils forment un trio.

Rendez-vous au théâtre des Halles de Tessy Bocage.

Flûte, cornemuse irlandaise Sylvain Barou.

Cistre Ronan Pellen.

Violon David Lombardi. .

Tessy-sur-Vire 5 Place Jean-Claude Lemoine Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie +33 2 33 56 30 42 mairie@tessybocage.fr

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English : Soiée musique irlandaise Trio Barou Pellen Lombardi

L’événement Soiée musique irlandaise Trio Barou Pellen Lombardi Tessy-Bocage a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Saint-Lô