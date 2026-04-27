Soirée stand up Caen Comedy Club Tessy-sur-Vire Tessy-Bocage

Tessy-Bocage

Soirée stand up Caen Comedy Club

Tessy-sur-Vire 5 Place Jean-Claude Lemoine Tessy-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Le Caen Comedy Club s’installe à Tessy-Bocage pour une soirée exceptionnelle !

Cinq humoristes talentueux se succéderont sur scène, chacun disposant de dix minutes pour vous captiver avec leur univers unique et leurs histoires drôles et originales.

Un micro, une scène, et une énergie débordante pour vous offrir un spectacle rythmé et plein de surprises. Que vous soyez amateur de stand-up ou simplement en quête d’un moment convivial et divertissant, préparez-vous à passer une soirée mémorable placée sous le signe de l’humour. .

Tessy-sur-Vire 5 Place Jean-Claude Lemoine Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie +33 2 33 56 30 42 mairie@tessybocage.fr

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English : Soirée stand up Caen Comedy Club

L’événement Soirée stand up Caen Comedy Club Tessy-Bocage a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Saint-Lô