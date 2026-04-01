Soigner au Moyen Âge selon Hildegarde de Bingen, Abbaye de Bon-Repos, Bon Repos sur Blavet

Soigner au Moyen Âge selon Hildegarde de Bingen 1 avril – 31 octobre Abbaye de Bon-Repos Côtes-d’Armor

Adulte : 6€ / Réduit : 4€ / Enfant (8-16 ans) : 2,5€ / Enfant (0-7 ans) : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T10:00:00+02:00 – 2026-04-01T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00

À la fois visionnaire, médecin, compositrice, musicienne, Hildegarde de Bingen (1098-1179) est une célèbre bénédictine allemande du Moyen Âge.

Longtemps méconnue du grand public, elle connaît aujourd’hui une popularité grandissante notamment par ses remèdes de plantes ou ses compositions musicales.

Comment cette femme visionnaire du Moyen Âge va-t-elle révolutionner notre rapport à la nature ? à la santé ? Que reste-t-il de son héritage redécouvert il y a plus de 50 ans ?

Conçue par l’association des Compagnons de l’abbaye de Bon-Repos, cette exposition vous invite à (re)découvrir cette femme hors norme.

Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet 22570 Saint-Gelven Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 24 82 20 https://www.bon-repos.com/ Au bord du canal de Nantes à Brest, à proximité du lac de Guerlédan, l’abbaye cistercienne de Bon-Repos, fondée au XIIe siècle et remaniée au XVIIIe siècle, vous accueille pour une halte réparatrice, culturelle et historique, dans un environnement protégé. Visites, expositions, résidences d’artistes, événements… tout est réuni pour vous faire vivre une expérience inoubliable.

Conçue par l’association des Compagnons de l’abbaye de Bon-Repos, cette exposition vous invite à (re)découvrir cette femme hors norme. Abbaye de Bon-Repos Hildegarde de Bingen

Régine Loaëc – 47 Nord