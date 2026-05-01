Soin et piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

Colonzelle

Soin et piano

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

Avec douceur et présence, Jeanne et Thierry vous invitent à une expérience unique de reconnexion intérieur, portée par la virtuose Rebecca au piano.

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Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lepetitpalaisdechaillot@gmail.com

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English :

With gentleness and presence, Jeanne and Thierry invite you to a unique experience of inner reconnection, supported by the virtuoso Rebecca at the piano.

L’événement Soin et piano Colonzelle a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes