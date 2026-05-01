Soin et piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle
Soin et piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle samedi 23 mai 2026.
Colonzelle
Soin et piano
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25
Avec douceur et présence, Jeanne et Thierry vous invitent à une expérience unique de reconnexion intérieur, portée par la virtuose Rebecca au piano.
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Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lepetitpalaisdechaillot@gmail.com
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English :
With gentleness and presence, Jeanne and Thierry invite you to a unique experience of inner reconnection, supported by the virtuoso Rebecca at the piano.
L’événement Soin et piano Colonzelle a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes