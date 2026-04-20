Soirée 100% Salsa Salle des fêtes Ploubazlanec
Soirée 100% Salsa Salle des fêtes Ploubazlanec samedi 13 juin 2026.
Ploubazlanec
Soirée 100% Salsa
Salle des fêtes 16 Rue du Port Loguivy Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13 23:59:00
Date(s) :
2026-06-13
L’association Goëlo Salsa organise une soirée 100% Salsa à la salle des fêtes de Loguivy de la mer. Laissez-vous emporter par le rythme et l’énergie contagieuse de la salsa peu importe votre niveau, l’essentiel est de partager un moment libérateur et festif ! C’est l’occasion parfaite pour déconnecter du quotidien, rencontrer du monde et mettre du soleil dans votre soirée. .
Salle des fêtes 16 Rue du Port Loguivy Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 69 20 37
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English :
L’événement Soirée 100% Salsa Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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