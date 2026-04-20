Soirée 100% Salsa Salle des fêtes Ploubazlanec

Ploubazlanec

Soirée 100% Salsa

Salle des fêtes 16 Rue du Port Loguivy Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 23:59:00

Date(s) :

2026-06-13

L’association Goëlo Salsa organise une soirée 100% Salsa à la salle des fêtes de Loguivy de la mer. Laissez-vous emporter par le rythme et l’énergie contagieuse de la salsa peu importe votre niveau, l’essentiel est de partager un moment libérateur et festif ! C’est l’occasion parfaite pour déconnecter du quotidien, rencontrer du monde et mettre du soleil dans votre soirée. .

Salle des fêtes 16 Rue du Port Loguivy Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 69 20 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée 100% Salsa Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol