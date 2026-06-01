SOIRÉE 3-EN-1 À LABÈGE Rue de la Croix-Rose Labège vendredi 26 juin 2026.

Labège

SOIRÉE 3-EN-1 À LABÈGE

Rue de la Croix-Rose Parc Labège-Village, rue de la Croix-Rose, Labège Labège Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 23:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Concert, installation et spectacle

Soirée 3-en-1 proposée par Maison Salvan, Assaut Musical et ARTO, en complicité avec la Ville de Labège

**20h CONCERT**

COME ON ! FEEL THE ILLINOISE ● A Sufjan Stevens Tribute

[>> Plus d’infos ici](https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/come-on-feel-the-illinoise/)

**21h45 INSTALLATION**

Anne-Charlotte Finel

[>> Plus d’infos ici](https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/anne-charlotte-finel/)

**22h30 SPECTACLE**

C’EST PAS LÀ, C’EST PAR LÀ ● Galmae

[>> Plus d’infos ici](https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/cest-pas-la-cest-par-la/) .

Rue de la Croix-Rose Parc Labège-Village, rue de la Croix-Rose, Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Concert, installation, and performance

L’événement SOIRÉE 3-EN-1 À LABÈGE Labège a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE