Soirée 6 ans du bar LE CONTRE-TEMPS Moncontour
Soirée 6 ans du bar LE CONTRE-TEMPS Moncontour samedi 27 juin 2026.
Moncontour
Soirée 6 ans du bar
LE CONTRE-TEMPS 2 Rue de la Porte d’en Haut Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Informations supplémentaires à venir. .
LE CONTRE-TEMPS 2 Rue de la Porte d’en Haut Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 69 38 86
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English :
L’événement Soirée 6 ans du bar Moncontour a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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