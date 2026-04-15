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Soirée 6 ans du bar LE CONTRE-TEMPS Moncontour

Soirée 6 ans du bar LE CONTRE-TEMPS Moncontour samedi 27 juin 2026.

Lieu : LE CONTRE-TEMPS

Adresse : 2 Rue de la Porte d'en Haut

Ville : 22510 Moncontour

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Moncontour

Soirée 6 ans du bar

LE CONTRE-TEMPS 2 Rue de la Porte d’en Haut Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Informations supplémentaires à venir.   .

LE CONTRE-TEMPS 2 Rue de la Porte d’en Haut Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 69 38 86 

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English :

L’événement Soirée 6 ans du bar Moncontour a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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