Soirée 80 90 2000 par le Football Club de Pineuilh Salle des fêtes Robert Teyssandier Pineuilh
Soirée 80 90 2000 par le Football Club de Pineuilh Salle des fêtes Robert Teyssandier Pineuilh samedi 20 juin 2026.
Pineuilh
Soirée 80 90 2000 par le Football Club de Pineuilh
Salle des fêtes Robert Teyssandier Place du Général de Gaulle Pineuilh Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 02:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le Football Club de Pineuilh organise une soirée 80 90 2000 le samedi 20 Juin de 19h à 2h.
DJ Set avec un ancien DJ du Windsor.
Restauration assuré par la boucherie Pervieux.
Buvette.
Infos au 06 41 53 53 57 .
Salle des fêtes Robert Teyssandier Place du Général de Gaulle Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 53 53 57
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English : Soirée 80 90 2000 par le Football Club de Pineuilh
L’événement Soirée 80 90 2000 par le Football Club de Pineuilh Pineuilh a été mis à jour le 2026-04-16 par OT du Pays Foyen
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