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Randonnée cyclotourisme La Pineuilhaise Place du Général de Gaule Pineuilh

Randonnée cyclotourisme La Pineuilhaise Place du Général de Gaule Pineuilh

Randonnée cyclotourisme La Pineuilhaise Place du Général de Gaule Pineuilh samedi 6 juin 2026.

Lieu : Place du Général de Gaule

Adresse : Place de la Mairie, Salle des fêtes

Ville : 33220 Pineuilh

Département : Gironde

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 13:15:00

Tarif :

Pineuilh

Randonnée cyclotourisme La Pineuilhaise

Place du Général de Gaule Place de la Mairie, Salle des fêtes Pineuilh Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:15:00
fin : 2026-06-06 14:00:00

Date(s) :
2026-06-06

RANDONNEE CYCLOTOURISME LA PINEUILHAISE
DEUX CIRCUITS 75 kms et 90 kms
Ravitaillements sur les circuits et à l’arrivée
Randonnée ouverte à tous licenciés, non licenciés et VAE, mineurs avec certificat médical.
Récompense à tous les participants.
Inscriptions sur place à 13h15.   .

Place du Général de Gaule Place de la Mairie, Salle des fêtes Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 38 18  martine.jclaude@cegetel.net

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English : Randonnée cyclotourisme La Pineuilhaise

L’événement Randonnée cyclotourisme La Pineuilhaise Pineuilh a été mis à jour le 2026-04-29 par OT du Pays Foyen

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