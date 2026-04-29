Randonnée cyclotourisme La Pineuilhaise Place du Général de Gaule Pineuilh
Randonnée cyclotourisme La Pineuilhaise Place du Général de Gaule Pineuilh samedi 6 juin 2026.
Pineuilh
Randonnée cyclotourisme La Pineuilhaise
Place du Général de Gaule Place de la Mairie, Salle des fêtes Pineuilh Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:15:00
fin : 2026-06-06 14:00:00
Date(s) :
2026-06-06
RANDONNEE CYCLOTOURISME LA PINEUILHAISE
DEUX CIRCUITS 75 kms et 90 kms
Ravitaillements sur les circuits et à l’arrivée
Randonnée ouverte à tous licenciés, non licenciés et VAE, mineurs avec certificat médical.
Récompense à tous les participants.
Inscriptions sur place à 13h15. .
Place du Général de Gaule Place de la Mairie, Salle des fêtes Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 38 18 martine.jclaude@cegetel.net
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English : Randonnée cyclotourisme La Pineuilhaise
L’événement Randonnée cyclotourisme La Pineuilhaise Pineuilh a été mis à jour le 2026-04-29 par OT du Pays Foyen
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