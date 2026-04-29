Randonnée cyclotourisme La Pineuilhaise Place du Général de Gaule Pineuilh

Pineuilh

Randonnée cyclotourisme La Pineuilhaise

Place du Général de Gaule Place de la Mairie, Salle des fêtes Pineuilh Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:15:00

fin : 2026-06-06 14:00:00

Date(s) :

2026-06-06

RANDONNEE CYCLOTOURISME LA PINEUILHAISE

DEUX CIRCUITS 75 kms et 90 kms

Ravitaillements sur les circuits et à l’arrivée

Randonnée ouverte à tous licenciés, non licenciés et VAE, mineurs avec certificat médical.

Récompense à tous les participants.

Inscriptions sur place à 13h15. .

Place du Général de Gaule Place de la Mairie, Salle des fêtes Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 38 18 martine.jclaude@cegetel.net

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English : Randonnée cyclotourisme La Pineuilhaise

L’événement Randonnée cyclotourisme La Pineuilhaise Pineuilh a été mis à jour le 2026-04-29 par OT du Pays Foyen