AGENDA · Clavé
Soirée à but caritative Clavé
vendredi 17 juillet 2026 · Clavé
Informations pratiques
Clavé
Soirée à but caritative
Le Petit Vendéen Clavé Deux-Sèvres
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Venez partager un bon repas, au profit de l’Europ.Air, organisé par Le Petit Vendéen. .
Le Petit Vendéen Clavé 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 19 46 11 franck.freslon@sfr.fr
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English : Soirée à but caritative
L’événement Soirée à but caritative Clavé a été mis à jour le 2026-07-08 par CC Val de Gâtine