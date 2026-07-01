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AGENDA · Clavé

Soirée à but caritative Clavé

vendredi 17 juillet 2026 · Clavé

Soirée à but caritative Clavé

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Le Petit Vendéen
Ville
79420 Clavé
Département
Deux-Sèvres
Tarif
22 22 Tarif de base plein tarif

Clavé

Soirée à but caritative

Le Petit Vendéen Clavé Deux-Sèvres

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Venez partager un bon repas, au profit de l’Europ.Air, organisé par Le Petit Vendéen.   .

Le Petit Vendéen Clavé 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 19 46 11  franck.freslon@sfr.fr

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English : Soirée à but caritative

L’événement Soirée à but caritative Clavé a été mis à jour le 2026-07-08 par CC Val de Gâtine