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AGENDA · Carantec

Soirée à la Flamme au Golf de la Baie de Morlaix Carantec

vendredi 24 juillet 2026 · Carantec

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Rue de Kergrist
Ville
29660 Carantec
Département
Finistère
Tarif

Carantec

Soirée à la Flamme au Golf de la Baie de Morlaix

Rue de Kergrist Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Soirée à la Flamme au Golf de la Baie de Morlaix

Venez vivre une soirée conviviale dans un cadre exceptionnel !

Au programme
Une cuisine à la flamme pleine de saveurs
Un concert au chapeau avec Hank 66 (One Man Band)
En collaboration avec la distillerie Dourtan
Une ambiance chaleureuse à partager entre amis, en famille ou entre collègues.

Soirée ouverte à tous
30 € par personne (règlement avant le 24/07 au Club House)

Réservation obligatoire au 02 19 00 56 80 ou par e-mail à accueil@golf-baiedemorlaix.bzh.

Ne tardez pas, les places sont limitées !   .

Rue de Kergrist Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 19 00 56 80 

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English :

L’événement Soirée à la Flamme au Golf de la Baie de Morlaix Carantec a été mis à jour le 2026-07-17 par OT BAIE DE MORLAIX

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