Soirée à la Flamme au Golf de la Baie de Morlaix Carantec
vendredi 24 juillet 2026 · Carantec
Informations pratiques
Carantec
Soirée à la Flamme au Golf de la Baie de Morlaix
Rue de Kergrist Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Soirée à la Flamme au Golf de la Baie de Morlaix
Venez vivre une soirée conviviale dans un cadre exceptionnel !
Au programme
Une cuisine à la flamme pleine de saveurs
Un concert au chapeau avec Hank 66 (One Man Band)
En collaboration avec la distillerie Dourtan
Une ambiance chaleureuse à partager entre amis, en famille ou entre collègues.
Soirée ouverte à tous
30 € par personne (règlement avant le 24/07 au Club House)
Réservation obligatoire au 02 19 00 56 80 ou par e-mail à accueil@golf-baiedemorlaix.bzh.
Ne tardez pas, les places sont limitées ! .
Rue de Kergrist Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 19 00 56 80
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English :
L’événement Soirée à la Flamme au Golf de la Baie de Morlaix Carantec a été mis à jour le 2026-07-17 par OT BAIE DE MORLAIX
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