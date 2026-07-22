Informations pratiques

Carantec

Soirée à la Flamme au Golf de la Baie de Morlaix

Rue de Kergrist Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Soirée à la Flamme au Golf de la Baie de Morlaix

Venez vivre une soirée conviviale dans un cadre exceptionnel !

Au programme

Une cuisine à la flamme pleine de saveurs

Un concert au chapeau avec Hank 66 (One Man Band)

En collaboration avec la distillerie Dourtan

Une ambiance chaleureuse à partager entre amis, en famille ou entre collègues.

Soirée ouverte à tous

30 € par personne (règlement avant le 24/07 au Club House)

Réservation obligatoire au 02 19 00 56 80 ou par e-mail à accueil@golf-baiedemorlaix.bzh.

Ne tardez pas, les places sont limitées ! .

Rue de Kergrist Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 19 00 56 80

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English :

L’événement Soirée à la Flamme au Golf de la Baie de Morlaix Carantec a été mis à jour le 2026-07-17 par OT BAIE DE MORLAIX