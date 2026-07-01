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AGENDA · Carantec

Rencontre avec Ava Weissman et lecture à voix nue par Erwan David Le Grand Bain Carantec

mercredi 22 juillet 2026 · Le Grand Bain · Carantec

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Le Grand Bain
Adresse
4 Rue Pasteur
Ville
29660 Carantec
Département
Finistère
Tarif

Carantec

Rencontre avec Ava Weissman et lecture à voix nue par Erwan David

Le Grand Bain 4 Rue Pasteur Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Erwan David, comédien de la Cie du Grand Tout, lira à voix nue le texte Là où le ciel tombe d’Ava Weissman.

Ce texte de 40 pages est un monologue de survie, un récit puissant, déversé d’un seul souffle, qui nous laisse à terre. Ava Weissman est chercheuse en linguistique et signe aux éditions Tripode son premier roman, La fiancée de personne , en 2024.

Entrée libre, réservation conseillée au 06 52 82 91 97 ou directement à la librairie.   .

Le Grand Bain 4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 52 82 91 97 

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English :

L’événement Rencontre avec Ava Weissman et lecture à voix nue par Erwan David Carantec a été mis à jour le 2026-07-01 par OT BAIE DE MORLAIX

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