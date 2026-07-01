Rencontre avec Ava Weissman et lecture à voix nue par Erwan David Le Grand Bain Carantec

Informations pratiques

Carantec

Rencontre avec Ava Weissman et lecture à voix nue par Erwan David

Le Grand Bain 4 Rue Pasteur Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Erwan David, comédien de la Cie du Grand Tout, lira à voix nue le texte Là où le ciel tombe d’Ava Weissman.

Ce texte de 40 pages est un monologue de survie, un récit puissant, déversé d’un seul souffle, qui nous laisse à terre. Ava Weissman est chercheuse en linguistique et signe aux éditions Tripode son premier roman, La fiancée de personne , en 2024.

Entrée libre, réservation conseillée au 06 52 82 91 97 ou directement à la librairie. .

Le Grand Bain 4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 52 82 91 97

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English :

L’événement Rencontre avec Ava Weissman et lecture à voix nue par Erwan David Carantec a été mis à jour le 2026-07-01 par OT BAIE DE MORLAIX