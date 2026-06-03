Yoga walk Carantec
Yoga walk Carantec vendredi 10 juillet 2026.
Carantec
Yoga walk
Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
The Yoga Bay Walk vous propose une expérience unique à Carantec, où la nature devient salle de pratique et où chaque pas a du sens.
Le yoga walk, c’est une pratique en extérieur où la marche nordique rencontre le yoga, pour faire circuler l’énergie, délier le corps et calmer le mental. Ici, on ne court pas après la performance: on avance, simplement, avec présence et plaisir.
En utilisant des bâtons adaptés, cette pratique sollicite jusqu’à 90% des muscles du corps, y compris les bras, les épaules, le dos et le tronc, bien au-delà de la simple marche traditionnelle ! Cela signifie un travail musculaire global, une posture plus stable et une dépense énergétique augmentée, tout en restant douce pour les articulations. .
Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 64 97 53 07
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English :
L’événement Yoga walk Carantec a été mis à jour le 2026-06-03 par OT BAIE DE MORLAIX
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