Place aux Mômes Choukibenn Le Déraillo-Sprint Jardin du verger Carantec

Carantec

Place aux Mômes Choukibenn Le Déraillo-Sprint

Jardin du verger 4 Rue Pasteur Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Pour faire vivre des courses cyclistes et recréer l’ambiance du Tour de France, les frères Guidon, deux profs farfelus, ont créé le Déraillo-Sprint une machine imposante composée de roulements, d’engrenages et de trois vélos d’appartement. Des coureurs triés sur le volet se mettent en selle pour défier le champion en titre dans une mécanique bien huilée qui ne demande qu’à dérailler…

Les frères Guidon vous emportent dans leur histoire familiale et font participer le public à trois courses afin de sélectionner le champion local qui participera à la finale.

– Attraction cycliste déjantée

– Gratuit

– Dès 5 ans.

– Durée 55 mn

– A 18h au jardin du verger, repli à la salle du Kelenn en cas de mauvais temps.

– Spectacle offert par la ville de Carantec en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne. .

Jardin du verger 4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 43

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English : Place aux Mômes Choukibenn Le Déraillo-Sprint

L’événement Place aux Mômes Choukibenn Le Déraillo-Sprint Carantec a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BAIE DE MORLAIX