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Théâtre des ateliers enfants Les Cormorans Cinéma Etoile Carantec

Théâtre des ateliers enfants Les Cormorans Cinéma Etoile Carantec samedi 30 mai 2026.

Lieu : Cinéma Etoile

Adresse : 11 Rue Duquesne

Ville : 29660 Carantec

Département : Finistère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Carantec

Théâtre des ateliers enfants Les Cormorans

Cinéma Etoile 11 Rue Duquesne Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Les Cormorans ont préparé une série de pièces qu’ils présenteront au public au cinéma Étoile. Les enfants vont vous présenter les pièces suivantes

– Au supermarché
– Chacun sa vie
– Nuisance
Je disais donc
– Au fil du spectacle
et de nombreuses autre surprises…

Participation libre au chapeau   .

Cinéma Etoile 11 Rue Duquesne Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 40 52 93 75 

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English :

L’événement Théâtre des ateliers enfants Les Cormorans Carantec a été mis à jour le 2026-05-23 par OT BAIE DE MORLAIX

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