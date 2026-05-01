Théâtre des ateliers enfants Les Cormorans Cinéma Etoile Carantec

Carantec

Théâtre des ateliers enfants Les Cormorans

Cinéma Etoile 11 Rue Duquesne Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Les Cormorans ont préparé une série de pièces qu’ils présenteront au public au cinéma Étoile. Les enfants vont vous présenter les pièces suivantes

– Au supermarché

– Chacun sa vie

– Nuisance

Je disais donc

– Au fil du spectacle

et de nombreuses autre surprises…

Participation libre au chapeau .

Cinéma Etoile 11 Rue Duquesne Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 40 52 93 75

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English :

L’événement Théâtre des ateliers enfants Les Cormorans Carantec a été mis à jour le 2026-05-23 par OT BAIE DE MORLAIX