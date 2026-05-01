Théâtre des ateliers enfants Les Cormorans Cinéma Etoile Carantec
Théâtre des ateliers enfants Les Cormorans Cinéma Etoile Carantec samedi 30 mai 2026.
Carantec
Théâtre des ateliers enfants Les Cormorans
Cinéma Etoile 11 Rue Duquesne Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Les Cormorans ont préparé une série de pièces qu’ils présenteront au public au cinéma Étoile. Les enfants vont vous présenter les pièces suivantes
– Au supermarché
– Chacun sa vie
– Nuisance
Je disais donc
– Au fil du spectacle
et de nombreuses autre surprises…
Participation libre au chapeau .
Cinéma Etoile 11 Rue Duquesne Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 40 52 93 75
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English :
L’événement Théâtre des ateliers enfants Les Cormorans Carantec a été mis à jour le 2026-05-23 par OT BAIE DE MORLAIX
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