Carantec

Les Rencontres de la Baie

Espace André Jacq Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 10:00:00

fin : 2026-06-07 20:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Le Festival Les Rencontres de la Baie est un festival de Littérature se déroulant au cœur de Carantec, en partenariat avec la librairie Dialogues de Morlaix. Son objectif est la promotion de la Lecture, de la Littérature auprès des divers publics (scolaires, dits éloignés du livre, …) par le biais de rencontres et d’échanges. Les grandes questions artistiques et sociétales y sont abordées. Particularités Un regard sur le Monde ; des textes littéraires essentiellement romanesques; une présentation de Maison d’édition ; une balade poétique ; le tout s’appuyant sur des cafés-littéraires, tables-rondes, groupes de lecteurs/auteurs, lectures à voix haute.

Divers événements artistiques et culturels en lien avec la programmation sont également proposés à Carantec ou dans ses alentours. Le petit format de ce Festival littéraire une douzaine d’écrivains de renommée nationale et internationale permet une réelle proximité entre auteurs et lecteurs. L’entrée est libre et gratuite. Qualité et convivialité en sont les maîtres-mots. .

Espace André Jacq Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 15 85 18 71

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English : Les Rencontres de la Baie

L’événement Les Rencontres de la Baie Carantec a été mis à jour le 2026-05-05 par OT BAIE DE MORLAIX