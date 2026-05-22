Carantec

La fête du village

6 Square du Grand Saconnex Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

L’association Les Sages Ont Un Message organise une grande Fête du Village à Carantec, ouverte à toutes et tous pour le territoire de Morlaix

Cet évènement festif et participatif co-construit avec les résidents, les animateurs et soignants des EHPAD, les bénévoles, les proches et de nombreux acteurs locaux. Il vise à valoriser la place des personnes âgées dans la société, à favoriser les rencontres intergénérationnelles et à changer le regard porté sur les structures d’accueil.

Pensée comme une fête populaire et conviviale, la journée s’inspirera des guinguettes et des fêtes de village traditionnelles. Le public pourra profiter d’une programmation riche et accessible à tous

De la musique avec

14h l’association Brawadenn

15h la chorale Zaï Zaï

16h Seb le S

Des activités et des jeux divers avec

les EHPAD du territoire de Morlaix

le local jeune de Carantec

le Breiz Fabribus co-porté par la Fondation ILDYS et l’UBO Open Factory.

l’association Amicyclette

Marché d’artisans et créateurs

Anamunn Artworks (Carterie et illustrations)

Boued Mir (Conserverie légumes)

Divin (Gâteaux)

Eyes Créations (Bijoux)

Kerven (Chocolat)

O’Cires créations (Bougies)

Osez L’osier (Vannerie)

Tendre douceurs (Miel, confiture)

Zarb (Sculptures)

Restauration crêpes et buvette.

L’ouverture au grand public est prévue de 14h à 17h dans une ambiance chaleureuse, rassemblant habitants, familles, professionnels, bénévoles et partenaires autour d’un projet commun et fédérateur. .

6 Square du Grand Saconnex Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 91 90

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English :

L’événement La fête du village Carantec a été mis à jour le 2026-05-22 par OT BAIE DE MORLAIX