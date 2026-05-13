Exposition Stéphanie Libreros Médiathèque de Carantec Carantec

Carantec

Exposition Stéphanie Libreros

Médiathèque de Carantec 4 Rue Pasteur Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 10:00:00

fin : 2026-09-18 18:30:00

Date(s) :

2026-06-18

La peintre Stéphanie Libreros exposera ses dernières toiles sur les cimaises de la médiathèque de Carantec du 18 juin au 18 septembre 2026.

Exposition aux heures d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque de Carantec 4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 31 17

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English : Exposition Stéphanie Libreros

L’événement Exposition Stéphanie Libreros Carantec a été mis à jour le 2026-05-13 par OT BAIE DE MORLAIX