Exposition Stéphanie Libreros Médiathèque de Carantec Carantec
Exposition Stéphanie Libreros Médiathèque de Carantec Carantec jeudi 18 juin 2026.
Carantec
Exposition Stéphanie Libreros
Médiathèque de Carantec 4 Rue Pasteur Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 10:00:00
fin : 2026-09-18 18:30:00
Date(s) :
2026-06-18
La peintre Stéphanie Libreros exposera ses dernières toiles sur les cimaises de la médiathèque de Carantec du 18 juin au 18 septembre 2026.
Exposition aux heures d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque de Carantec 4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 31 17
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English : Exposition Stéphanie Libreros
L’événement Exposition Stéphanie Libreros Carantec a été mis à jour le 2026-05-13 par OT BAIE DE MORLAIX
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