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Exposition Stéphanie Libreros Médiathèque de Carantec Carantec

Exposition Stéphanie Libreros Médiathèque de Carantec Carantec jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de Carantec

Adresse : 4 Rue Pasteur

Ville : 29660 Carantec

Département : Finistère

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : vendredi 18 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Carantec

Exposition Stéphanie Libreros

Médiathèque de Carantec 4 Rue Pasteur Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 10:00:00
fin : 2026-09-18 18:30:00

Date(s) :
2026-06-18

La peintre Stéphanie Libreros exposera ses dernières toiles sur les cimaises de la médiathèque de Carantec du 18 juin au 18 septembre 2026.
Exposition aux heures d’ouverture de la médiathèque.   .

Médiathèque de Carantec 4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 31 17 

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English : Exposition Stéphanie Libreros

L’événement Exposition Stéphanie Libreros Carantec a été mis à jour le 2026-05-13 par OT BAIE DE MORLAIX

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