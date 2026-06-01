Fête de la musique au jardin du verger Rue Pasteur Carantec vendredi 19 juin 2026.

Carantec

Fête de la musique au jardin du verger

Rue Pasteur Jardin du Verger Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

C’est la fête de la musique au jardin du verger !

Au programme

– Chorales des écoles (Les Cormorans et Collège des deux baies)

– Iron Foot (folk) à 17h30

– Moons Blues (rock&blues) à 18h30

– Morgane Renaud (chanson française) à 19h30

– No Sofa (rock) 20h30

Buvette et petite restauration sur place.

Un événement éco-responsable proposé par la ville de Carantec, Cap Carantec et Airs de Fête. .

Rue Pasteur Jardin du Verger Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 30

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English :

L’événement Fête de la musique au jardin du verger Carantec a été mis à jour le 2026-06-11 par OT BAIE DE MORLAIX