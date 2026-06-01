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Fête de la musique au jardin du verger Rue Pasteur Carantec

Fête de la musique au jardin du verger Rue Pasteur Carantec vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Rue Pasteur

Adresse : Jardin du Verger

Ville : 29660 Carantec

Département : Finistère

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Carantec

Fête de la musique au jardin du verger

Rue Pasteur Jardin du Verger Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

C’est la fête de la musique au jardin du verger !

Au programme
– Chorales des écoles (Les Cormorans et Collège des deux baies)
– Iron Foot (folk) à 17h30
– Moons Blues (rock&blues) à 18h30
– Morgane Renaud (chanson française) à 19h30
– No Sofa (rock) 20h30

Buvette et petite restauration sur place.

Un événement éco-responsable proposé par la ville de Carantec, Cap Carantec et Airs de Fête.   .

Rue Pasteur Jardin du Verger Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 30 

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English :

L’événement Fête de la musique au jardin du verger Carantec a été mis à jour le 2026-06-11 par OT BAIE DE MORLAIX

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