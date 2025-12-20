T24 Breizh Xtrem Triathlon Carantec
T24 Breizh Xtrem Triathlon Carantec vendredi 26 juin 2026.
T24 Breizh Xtrem Triathlon
Carantec Finistère
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
la 2ème édition du T24 BREIZH revient à Carantec
Si tu cherches une dose de nature et que tu apprécies les paysages côtiers sans trop de dénivelé, Carantec est fait pour toi !
Les sentiers de randonnée et les pistes cyclables t’offriront une vue imprenable sur la Baie de Morlaix, le long de côtes sauvages et de plages pittoresques.
Ici, pas de montagnes à gravir, mais des chemins aussi exigeants que magnifiques !
Prépare-toi à muscler tes mollets, car les petites montées et descentes se succèdent gentiment, et les virages en bord de mer ajoutent un peu de piquant à ton parcours !
Départ le samedi 27 juin à 13h sur la plage du Kelenn
Les parcours définitifs seront communiqués quand ils seront officiels.
création d’un code promotionnel spécifiquement pour les habitants de la Baie de Morlaix.
-10% sur votre inscription avec le code T24CARANTEC
Inscription en ligne https://www.klikego.com/types/generic/custo/x.triathlon/formulaire-1.jsp?version=v6 .
Carantec 29660 Finistère Bretagne
L’événement T24 Breizh Xtrem Triathlon Carantec a été mis à jour le 2025-12-18 par OT BAIE DE MORLAIX