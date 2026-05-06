Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique à Carantec Salle du Kelenn Carantec

Fête de la musique à Carantec Salle du Kelenn Carantec dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Salle du Kelenn

Adresse : 6 Square du Grand Saconnex

Ville : 29660 Carantec

Département : Finistère

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Carantec

Fête de la musique à Carantec

Salle du Kelenn 6 Square du Grand Saconnex Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :
2026-06-21

L’association Potes au Feu vous donne rendez-vous pour une journée festive, musicale et conviviale à la Salle du Kelenn & extérieurs

Au programme
Concerts & DJ sets
Animations
Food trucks & buvette
Artisans & créateurs
Plus de 10 artistes seront présents
La programmation complète sera dévoilée progressivement…
Un événement ouvert à tous pour se retrouver, partager et faire vivre la musique à
Entrée gratuite   .

Salle du Kelenn 6 Square du Grand Saconnex Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 77 70 21 12 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique à Carantec

L’événement Fête de la musique à Carantec Carantec a été mis à jour le 2026-05-06 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Carantec (Finistère)