Fête de la musique à Carantec Salle du Kelenn Carantec

Carantec

Fête de la musique à Carantec

Salle du Kelenn 6 Square du Grand Saconnex Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

L’association Potes au Feu vous donne rendez-vous pour une journée festive, musicale et conviviale à la Salle du Kelenn & extérieurs

Au programme

Concerts & DJ sets

Animations

Food trucks & buvette

Artisans & créateurs

Plus de 10 artistes seront présents

La programmation complète sera dévoilée progressivement…

Un événement ouvert à tous pour se retrouver, partager et faire vivre la musique à

Entrée gratuite .

Salle du Kelenn 6 Square du Grand Saconnex Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 77 70 21 12

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English : Fête de la musique à Carantec

L’événement Fête de la musique à Carantec Carantec a été mis à jour le 2026-05-06 par OT BAIE DE MORLAIX