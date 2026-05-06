Fête de la musique à Carantec Salle du Kelenn Carantec
Fête de la musique à Carantec Salle du Kelenn Carantec dimanche 21 juin 2026.
Carantec
Fête de la musique à Carantec
Salle du Kelenn 6 Square du Grand Saconnex Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21 22:00:00
Date(s) :
2026-06-21
L’association Potes au Feu vous donne rendez-vous pour une journée festive, musicale et conviviale à la Salle du Kelenn & extérieurs
Au programme
Concerts & DJ sets
Animations
Food trucks & buvette
Artisans & créateurs
Plus de 10 artistes seront présents
La programmation complète sera dévoilée progressivement…
Un événement ouvert à tous pour se retrouver, partager et faire vivre la musique à
Entrée gratuite .
Salle du Kelenn 6 Square du Grand Saconnex Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 77 70 21 12
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English : Fête de la musique à Carantec
L’événement Fête de la musique à Carantec Carantec a été mis à jour le 2026-05-06 par OT BAIE DE MORLAIX
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