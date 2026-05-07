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Exposition-vente Préau école de l’île Callot Carantec

Exposition-vente Préau école de l’île Callot Carantec lundi 22 juin 2026.

Lieu : Préau école de l'île Callot

Adresse : 1B Rue de La Bourdonnais

Ville : 29660 Carantec

Département : Finistère

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Carantec

Exposition-vente

Préau école de l’île Callot 1B Rue de La Bourdonnais Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 10:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :
2026-06-22

Exposition vente de l’atelier Créations et peinture de Carantec .
Vous y trouverez des peintures et sculptures.   .

Préau école de l’île Callot 1B Rue de La Bourdonnais Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 72 25 98 93 

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English : Exposition-vente

L’événement Exposition-vente Carantec a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BAIE DE MORLAIX

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