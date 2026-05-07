Exposition-vente Préau école de l’île Callot Carantec
Exposition-vente Préau école de l’île Callot Carantec lundi 22 juin 2026.
Carantec
Exposition-vente
Préau école de l’île Callot 1B Rue de La Bourdonnais Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 10:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-06-22
Exposition vente de l’atelier Créations et peinture de Carantec .
Vous y trouverez des peintures et sculptures. .
Préau école de l’île Callot 1B Rue de La Bourdonnais Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 72 25 98 93
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English : Exposition-vente
L’événement Exposition-vente Carantec a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BAIE DE MORLAIX
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