Exposition-vente Préau école de l’île Callot Carantec

Carantec

Exposition-vente

Préau école de l’île Callot 1B Rue de La Bourdonnais Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 10:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-06-22

Exposition vente de l’atelier Créations et peinture de Carantec .

Vous y trouverez des peintures et sculptures. .

Préau école de l’île Callot 1B Rue de La Bourdonnais Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 72 25 98 93

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English : Exposition-vente

L’événement Exposition-vente Carantec a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BAIE DE MORLAIX