Salon d’été Peinture et sculpture Rue Pasteur Carantec

Carantec

Salon d’été Peinture et sculpture

Rue Pasteur Espace André Jacq Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Le salon d’été réunit 50 peintres et 8 sculpteurs , artistes professionnels et ou confirmés. Ils proposent des œuvres aux styles variés par leur univers artistiques et leurs sensibilités.

L’équipe organisatrice s’attache à vous faire découvrir de nouveaux artistes et à vous permettre de les rencontrer. .

Rue Pasteur Espace André Jacq Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 64 95 40 49

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English : Salon d’été Peinture et sculpture

L’événement Salon d’été Peinture et sculpture Carantec a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX