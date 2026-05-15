Salon d’été Peinture et sculpture Rue Pasteur Carantec
Salon d’été Peinture et sculpture Rue Pasteur Carantec dimanche 12 juillet 2026.
Carantec
Salon d’été Peinture et sculpture
Rue Pasteur Espace André Jacq Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Le salon d’été réunit 50 peintres et 8 sculpteurs , artistes professionnels et ou confirmés. Ils proposent des œuvres aux styles variés par leur univers artistiques et leurs sensibilités.
L’équipe organisatrice s’attache à vous faire découvrir de nouveaux artistes et à vous permettre de les rencontrer. .
Rue Pasteur Espace André Jacq Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 64 95 40 49
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English : Salon d’été Peinture et sculpture
L’événement Salon d’été Peinture et sculpture Carantec a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX
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